Смартфон iQOO Z9 Turbo+ оценен в 310 долларов

Новинка также оснащается топовым 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9300+, дополнительным игровым чипом iQOO Q1, ОЗУ LPDDR5x, встроенной памятью UFS 4.0, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, яркостью до 4500 нит и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 6400 мАч, поддержкой 80-Вт и проводной обратной зарядками, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, а также корпусом толщиной 7,98 мм и массой 196 граммов.