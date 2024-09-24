Смартфон iQOO Z9 Turbo+ оценен в 310 долларов

Бренд iQOO пополнил ассортимент производительных смартфонов моделью iQOO Z9 Turbo+, которая обойдется на родном для производителя китайском рынке в 310, 355, 370 и 410 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также оснащается топовым 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9300+, дополнительным игровым чипом iQOO Q1, ОЗУ LPDDR5x, встроенной памятью UFS 4.0, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, яркостью до 4500 нит и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 6400 мАч, поддержкой 80-Вт и проводной обратной зарядками, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, а также корпусом толщиной 7,98 мм и массой 196 граммов.
Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 4s Gen 2…
Сегодня компания Qualcomm официально представила свой новый мобильный процессор Snapdragon 4s Gen 2, кото…
Новый флагман Nubia получит разогнанную SoC Snapdragon 8 Gen…
Компания Nubia объявила, что уже в этом месяце будет представлен новый смартфон линейки Z. Предполагается…
Redmi K80 Pro получит новый аккумулятор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K80 Pro, который еще…
Tecno представила складной флагман Phantom V Fold2…
Сегодня компания Tecno представила новый флагманский складной смартфон Phantom V Fold2 , который получил …
Xiaomi Mix Flip готов к европейскому релизу …
Компания Xiaomi официально объявила о скором европейском дебюте складного смартфона Mix Flip, который нед…
Google показала дизайн Pixel 9 Pro до официальной презентаци…
Стоит отметить, что серия смартфонов Pixel 9 посредством множества различных утечек была полностью раскры…
Опубликованы фото iQOO Neo 9S Pro+…
В сети появились качественные фотографии смартфона iQOO Neo 9S Pro+, официальная презентация которого зап…
Смартфон LeTV S3 Pro оценен в 100 долларов…
Сетевые источники сообщают о выходе бюджетного смартфона LeTV S3 Pro, тыльная панель которого сильно напо…
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor