Смартфон iQOO Z9 Turbo+ оценен в 310 долларов

Бренд iQOO пополнил ассортимент производительных смартфонов моделью iQOO Z9 Turbo+, которая обойдется на родном для производителя китайском рынке в 310, 355, 370 и 410 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинка также оснащается топовым 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9300+, дополнительным игровым чипом iQOO Q1, ОЗУ LPDDR5x, встроенной памятью UFS 4.0, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K, яркостью до 4500 нит и кадровой частотой 144 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 8 Мп, селфи-камерой разрешением 16 Мп, батареей ёмкостью 6400 мАч, поддержкой 80-Вт и проводной обратной зарядками, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, а также корпусом толщиной 7,98 мм и массой 196 граммов.