Смартфон iQOO Z9 Turbo уже разобрали. Фото

В сети появилось видео полноценного тестирования смартфона iQOO Z9 Turbo, который должен стать конкурентом популярным Redmi Turbo 3 и Realme GT Neo 6 SE. Авторы не только проверили производительность устройства, но и разобрали его на компоненты. Итак, главной особенностью смартфона можно назвать вспомогательный графический процессор Pixelworks PX8588, который должен увеличить количество FPS в играх и снизить энергопотребление. Данный чип и качественная система теплоотведения и правда позволили iQOO Z9 Turbo показать лучшую производительность в играх по сравнению с конкурентами. Также замеры показали, что максимальная яркость дисплея в ручном режиме равна 574 нит, а под ярким освещением достигает максимума в 1165 нит. Заявленная 80-Вт зарядка на деле доходит лишь до 65,8 Вт, а средние результаты показывают 40 Вт.