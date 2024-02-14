Смартфон iQOO Z9 получит батарею на 6000 мАч

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне iQOO Z9, релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, устройству приписывают наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с тактовой частотой до 2,63 ГГц и графическим ускорителем Adreno 720, OLED-экрана с разрешением 1,5K и аккумулятора ёмкостью 6000 мАч.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице iQOO Z8 характеризуется 6,64-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2388:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью 500 кд/м2, 4-нм 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 8200, ОЗУ LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, теплораспределительной пластиной площадью 3002 мм², сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (OIS) и 2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и стереодинамиками.
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