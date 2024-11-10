Смартфон itel S25 оценен в 110 долларов

Компания Samsung itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделями S25 и S25 Ultra, которые получили 50-Мп основные камеры. Базовая модель оснащается 6,78-дюймовым плоским экраном AMOLED с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 12-нанометровой однокристальной системой Unisoc T612, 32-Мп фронтальной камерой, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP54, а также черной, мятно-зеленой и золотистой расцветками.

Старшая модель отличается более производительным процессором Unisoc T620 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, изогнутым дисплеем с аналогичными параметрами, защитой класса IP64, а также черным, серым и голубым цветами корпуса. itel S25 оценен на дебютном филлипинском рынке в 110 долларов за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а S25 Ultra стоит 210 долларов за версию с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.