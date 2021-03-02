Смартфон из углеродного волокна Carbon 1 Mark II оценен в 799 евро

Компания Carbon Mobile представила первый в мире телефон из углеродного волокна - Carbon 1 Mark II. Его розничная цена составляет 799 евро и поступит в продажу устройство с середины марта.

Carbon 1 Mark II изготовлен с использованием углеродного волокна, телефон получился тонким и легким. Вес составляет 125 граммов, а толщина 6,3 мм. Смартфон оснащен 6-дюймовым AMOLED-дисплеем. Поставляться Carbon 1 Mark II будет с ОС Android 10. Производитель заявляет, что обновления будут поступать регулярно. Смартфон использует платформу Helio P90 от MediaTek. На борту 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.

На задней панели расположена двойная камера на 16 МП, фронтальная камера предлагает 20 МП датчик. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.