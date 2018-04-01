Смартфон на первом месте Huawei P20 Pro

Новый смартфон который набрал самый высокий показатель по всем параметрам. У базовой модели P20 камера не имеет третьего модуля, однако девайс уверенно занял второе место в состязании камерофонов. Черно-белый сенсор главной камеры имеет те же характеристики, что у Pro-версии. А цветной модуль имеет разрешение 12 МП и диафрагму F/1,8.Специалисты DxO Labs уверены, что для любителей качественных фотоснимков смартфон Huawei P20 Pro можно назвать не просто лучшим, а идеальным выбором. Эксперты советуют остановиться на P20 Pro и прекратить дальнейшие поиски, поскольку ничего лучше на данный момент просто не существует.Таких вершин смартфон достиг благодаря трем объективам главной камеры. Первый оптический модуль имеет в арсенале целых 40 МП разрешения, при этом диафрагма равна F/1,8. Второй блок является черно-белым, его диафрагма F/1,6, а разрешение 20 МП. У третьего объектива диафрагма F/2,4, а разрешение 8 МП.Французские эксперты проверяли фотовозможности девайса в разных условиях: применяя зум, при слабом освещении, при съемке в режиме «портрет» с размытым фоном. И всегда Huawei P20 Pro теснил своих конкурентов. Был высоко отмечен автофокус смартфона, незначительный уровень шумов и работа фотовспышки. За качество видео девайсу присудили 98 очков, что является высоким результатом. У камеры отличная цветопередача и стабилизация, к тому же ночная съемка выше всяких похвал.