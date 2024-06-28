Смартфон nubia Red Magic 9S Pro+ показал рекорд в AnTuTu

Серия смартфонов Red Magic 9S Pro по официальной информации выходит уже 3 июля, а сегодня появилась неофициальная информация о том, насколько мощным будет новый игровой флагман компании nubia. Стоит отметить, что новинка, естественно, будет оборудована процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — тем же разогнанным процессором, что и версия в смартфонах линейки Samsung Galaxy S24. Дело в том, что сегодня данный смартфон был протестирован в бенчмарке AnTuTu. После прохождения тестов выяснилось, что версия nubia Red Magic 9S Pro+ может набирать почти 2,4 миллиона баллов, что является наивысшим результатом среди смартфонов на текущий момент.

Здесь стоит отметить, что тест AnTuTu испытывает сразу четыре компонента системы — производительность центрального процессора, графического процессора, скорость памяти и плавность работы интерфейса. Забавно, что характеристики процессора у нового смартфона полностью совпадают с чипом, который используется в Samsung Galaxy S24 Ultra, который набрал чуть больше 1,8 миллиона баллов в AnTuTu v10. Причина, по которой nubia Red Magic 9S Pro+ набрал 2,37 миллиона баллов заключается в том, что nubia использовала устройство с 24 ГБ оперативной памяти LPPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Кроме того, смартфон явно получит более эффективную систему охлаждения, которая отлично справляется с поставленными задачами и не даёт процессору перегреваться в процессе нагрузки. Это всё положительно сказывается на производительности.
Huawei выпустила смартфон на базе Kirin 9010L…
Мобильный процессор Kirin 9010 заменил модель Kirin 9000S в начале этого года, когда Huawei официально пр…
iPhone 17 представят сразу в четырёх исполнениях…
Сегодня появилась информация от инсайдеров о том, что компания Apple в ближайшем будущем представит новую…
Oppo Reno12 представили на глобальном рынке…
Компания Oppo, как и обещали инсайдеры, немного переработала серию смартфонов Reno12 и теперь выводит сра…
OnePlus Ace 3 Pro получит заднюю панель из натуральной керам…
Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне OnePlus Ace 3 Pro, офи…
Apple увольняет 700 сотрудников и закрывает целые подразделе…
Согласно информации западных инсайдеров, более 700 сотрудников компании Apple могут лишиться работы — это…
Представлен флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI…
Компания Sony пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Xperia 1 VI, которая появится в европе…
Huawei может производить собственные чипы на 5 нанометрах…
Китайская компания SMIC, партнёр Huawei в области производства полупроводниковой продукции, недавно сообщ…
realme C65 оценили в 15 тысяч рублей …
Компания Realme выпустила в российскую продажу смартфон realme C65, за который просят 15 и 17 тысяч рубле…
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Как повысить качество сна с помощью умных часов HuaweiКак повысить качество сна с помощью умных часов Huawei
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Обзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 ВтОбзор realme 11 Pro 8/256. Среднебюджетник с зарядкой на 67 Вт
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor