Смартфон nubia Red Magic 9S Pro+ показал рекорд в AnTuTu

Здесь стоит отметить, что тест AnTuTu испытывает сразу четыре компонента системы — производительность центрального процессора, графического процессора, скорость памяти и плавность работы интерфейса. Забавно, что характеристики процессора у нового смартфона полностью совпадают с чипом, который используется в Samsung Galaxy S24 Ultra, который набрал чуть больше 1,8 миллиона баллов в AnTuTu v10. Причина, по которой nubia Red Magic 9S Pro+ набрал 2,37 миллиона баллов заключается в том, что nubia использовала устройство с 24 ГБ оперативной памяти LPPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Кроме того, смартфон явно получит более эффективную систему охлаждения, которая отлично справляется с поставленными задачами и не даёт процессору перегреваться в процессе нагрузки. Это всё положительно сказывается на производительности.