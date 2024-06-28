Смартфон nubia Red Magic 9S Pro+ показал рекорд в AnTuTu

Серия смартфонов Red Magic 9S Pro по официальной информации выходит уже 3 июля, а сегодня появилась неофициальная информация о том, насколько мощным будет новый игровой флагман компании nubia. Стоит отметить, что новинка, естественно, будет оборудована процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — тем же разогнанным процессором, что и версия в смартфонах линейки Samsung Galaxy S24. Дело в том, что сегодня данный смартфон был протестирован в бенчмарке AnTuTu. После прохождения тестов выяснилось, что версия nubia Red Magic 9S Pro+ может набирать почти 2,4 миллиона баллов, что является наивысшим результатом среди смартфонов на текущий момент.

Здесь стоит отметить, что тест AnTuTu испытывает сразу четыре компонента системы — производительность центрального процессора, графического процессора, скорость памяти и плавность работы интерфейса. Забавно, что характеристики процессора у нового смартфона полностью совпадают с чипом, который используется в Samsung Galaxy S24 Ultra, который набрал чуть больше 1,8 миллиона баллов в AnTuTu v10. Причина, по которой nubia Red Magic 9S Pro+ набрал 2,37 миллиона баллов заключается в том, что nubia использовала устройство с 24 ГБ оперативной памяти LPPDDR5X и 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0. Кроме того, смартфон явно получит более эффективную систему охлаждения, которая отлично справляется с поставленными задачами и не даёт процессору перегреваться в процессе нагрузки. Это всё положительно сказывается на производительности.