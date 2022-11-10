Смартфон-раскладушка Huawei Pocket S появился в продаже

Компания Huawei дала старт китайским продажам складного смартфона Huawei Pocket S, который оценен в 825 и 895 долларов за версии с 8/128 ГБ и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти. Со 2 декабря можно будет приобрести версию с 8/512 ГБ памяти, которая будет стоить 1030 долларов.

Напомним, что смартфон также оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 778G 4G, 6,9-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2790:1188 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, внешним 1,04-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 340:340 пикселей, новыми петлями с ресурсом в 400 000 тысяч циклов складываний-раскладываний, фронтальной камерой на 10,7 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 40 Мп и 13 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой зарядки, толщиной 7,2 мм в разложенном и 15,2 мм в сложенном состоянии, массой 190 граммов и боковым сканером отпечатков пальцев.