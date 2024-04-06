Смартфон-раскладушка Infinix Zero Flip замечен в сети

Профильный ресурс Android Headlines обнаружил в базе данных регулятора EEC упоминание складного смартфона Infinix Zero Flip, который еще не был представлен официально. Аппарат проходит под модельным номером X6962. К сожалению, характеристики грядущей новинки пока не раскрываются. Возможно, смартфон будет похож на Tecno Phantom V Flip, выпущенный материнской компанией Transsion.

Последний, напомним, что характеризуется 1,32-дюймовым внешним AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей, 6,9-дюймовым складным AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2460 пикселей и кадровой частотой до 120 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями на 64 Мп и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой разрешением 32 Мп с возможностью управления жестами и голосовыми командами, 6-нм платформой MediaTek Dimensity 8050 5G, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт и модемом 5G.