Смартфон-раскладушка Samsung W2019 оценена в $1500

Компания Samsung представила флагманскую раскладушку W2019, которая оценена в 1500 долларов и будет продаваться только в Китае. Новинку оснастили топовым чипсетом Snapdragon 845, двумя 4,2-дюймовыми SuperAMOLED-дисплеями с разрешением Full HD, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, сканером отпечатков пальцев на задней панели, сдвоенной основной камерой на 12 Мп с объективом F/1,5-2,4 и вторым объективом с апертурой F/2,4, оптической стабилизацией изображения, двукратным оптическим зумом, возможностью записи видео в разрешении 4К с кадровой частотой 60 к/с и Full HD c частотой 960 к/с, а также аккумулятором на 3070 мАч.