Смартфон-раскладушка Vivo X Flip оценен в $875

Компания Vivo объявила о выпуске смартфона-раскладушки Vivo X Flip, который, помимо прочего, получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Новинку также оснастили внешним 3-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 682:422 точки и частотой обновления 60 Гц, гибким 6,74-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2520:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор IMX866V с оптической стабилизацией) и 12 Мп (датчик Sony IMX663 и сверхширокоугольная оптика), батареей ёмкостью 4400 мАч и поддержкой 44-Вт проводной зарядки. Смартфон оценен в 875 и 975 долларов за версии с 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.