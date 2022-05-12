Смартфон realme GT Neo 3T был замечен в базе данных Geekbench

realme готовится представить еще один недорогой, но очень производительный смартфон. GT Neo 3T, младшая модель недавно анонсированного устройства GT Neo 3, была замечена в базе данных Geekbench. Модель Neo 3T изменится относительно Neo 2T как минимум в плане платформы. Если в текущей модели используется платформа MediaTek Dimensity 1200, то в новинке будет чипсет Snapdragon 870. По производительности эти решения достаточно схожи, то есть новая модель не будет особо быстрее старой.

В базе Geekbench указаны 8 ГБ ОЗУ и работал смартфон под управлением Android 12. Других данных пока нет, но Neo GT 2T оснащен AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и 65-ваттной зарядка, так что новинка должна быть как минимум не хуже. Что касается цены, текущая модель начинается с 295 долларов.