Смартфон с большим дисплеем OnePlus 7 Pro

Экранная панель имеет размер 6,4 дюйма. Камера будет состоять из двух модулей, но основной сенсор имеет разрешение 48 МП. Что касается «фронталки», то она будет установлена в экранном вырезе.Селфи-камера, по слухам, обладает выдвижной конструкцией. Скорей всего, центральным процессором станет топовый чипсет Snapdragon 855. Гаджет получит батарею на 4000 мАч и стереодинамики.Экран OnePlus 7 Pro имеет округленные края. Что касается характеристики, то частота обновления дисплея равна 90 Гц, а размер диагонали составляет 6,64 дюйма. Панель, созданная по AMOLED-технологии, обеспечивает разрешение, соответствующее стандарту Quad HD+.О стоимости новинки пока неизвестно.