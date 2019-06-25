Смартфон с выдвижной камерой Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 27 Вт, способной, по заявлению производителя, полностью зарядить аппарат за 73 минуты. Помимо порта USB Type-C, на корпусе смартфона предусмотрен 3,5-мм разъем для наушников.Тройная тыльная камера представлена основным сенсором с разрешением 48 Мп (Sony IMX 586) и апертурой f/1.75, телеобъективом на 8 Мп и 13-мегапиксельным широкоугольным датчиком. Фронтальный модуль на 20 Мп разместился в корпусе и приводится в «боеготовность» при помощи выдвижного механизма с заявленным ресурсом в 300 000 циклов срабатывания.Диагональ AMOLED-дисплея новинки с разрешением Full HD+ и функцией локального затемнения — 6,39 дюйма. Благодаря отсутствию вырезов, тонким рамкам и ширине «подбородка» 3,8 мм он занимает 91,9% площади фронтальной панели. Корпус смартфона выполнен из металла и стекла с градиентной расцветкой. За разблокировку устройства отвечает встроенный в экран оптический сканер отпечатков пальцев седьмого поколения.Стоимость новинки составит 376 долларов.