Смартфон-слайдер Honor Magic 2 установил рекорд продаж

Компания Honor отчиталась о том, что флагманский смартфон-слайдер Honor Magic 2 был полностью раскуплен в стартовый день продаж. Объемы стартовой партии как обычно не сообщаются, но производитель добавил, что аппарат продавался как в онлайн-магазинах, так и в рознице. Сообщается, что Honor Magic 2 поставил рекорд по продажам, опередив 4000 других товаров, выпущенных за неопределенный срок.

Напомним, что новинку оснастили 6,39-дюймовым Magic Slide экраном c разрешением 1080:2340 пикселей, который занимает почти 100% передней панели, топовой 7-нанометровой платформой Kirin 980, 6/8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с основным модулем на 24 Мп и ультраширокоугольным объективом 17 мм, вспомогательным датчиком на 16 Мп и монохромным на 24 Мп, тройной фронтальной камерой на 16+2+2 Мп c поддержкой трёхмерного сканирования лица, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев, аккумулятором на 3500 мАч с 40-ваттной зарядкой SuperCharge и ОС Android 9.0 Pie с оболочкой EMUI 9.0.