Смартфон-слайдер Xiaomi Mi Mix 4 получит 108-Мп камеру

В коде прошивки MIUI обнаружились упоминания о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, который, как сообщалось ранее, будет выполнен в форм-факторе слайдера. Аппарат, проходящий под кодовым названием Odin, получит топовую платформу Snapdragon 888, поддержку мобильных сотовых сетей пятого поколения, NFC и UWB, OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, подэкранную селфи-камеру, многомодульную тыльную камеру с главным датчиком Samsung HM разрешением 108 Мп, а не 50-Мп Samsung GN2, как предполагалась ранее. Ранее китайский производитель выполнил обещание возродить популярную серию смартфонов Mix, представив складной Mi Mix Fold.