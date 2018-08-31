Смартфон среднего класса AX5

Новый смартфон AX5 вышел с низкой ценой и хорошими характеристиками. Мобильный девайс оснащен батареей на 4230 мАч и позволяет работать с двумя SIM-картами. Телефон весит 168 граммов, размеры устройства – 156,2 × 75,6 × 8,2 мм.Дисплей представленного смартфона получил размер диагонали 6,2 дюйма. Разрешение экрана составляет 1520 × 720 пикселей. Не обошлось и без модного выреза в верхней части дисплея. Сюда поместили камеру для селфи. Объектив имеет диафрагму F/2.2 и разрешение 8 МП. На тыльной стенке расположена главная камера со светодиодной фотовспышкой, включающая в себя два сенсора – на 13 МП (диафрагма F/2.2) и 2 МП (F/2.4).Электронная начинка гаджета построена на основе мобильного чипсета Snapdragon 450 от Qualcomm. В составе микросхемы 8 ядер ARM Cortex-A53, способных развивать частоту 1,8 ГГц, и видеоконтроллер Adreno 506. Память устройства состоит из 3 ГБ ОЗ и флэш-носителя объемом 64 ГБ. Стоимость смартфона составит 260 долларов.