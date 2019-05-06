Смартфон среднего уровня Google Pixel 3a XL обойдется в 650 долларов

Недавно в сети появилась информация о том, что смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL будут стоить 399 и 479 долларов, соответственно. Однако очередная утечка утверждает, что, например, в Индии Google Pixel 3a XL обойдется в 650 долларов. При этом аппарат получит 6-дюймовый дисплей, одинарную основную камеру разрешением 12,2 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 710, поддержку быстрой 18-ваттной зарядки, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Напомним, что официальная презентация Google Pixel 3a и Google Pixel 3a XL пройдет уже завтра.