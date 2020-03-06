Смартфон OPPO Find X2

2020-03-06, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - OPPO Find X2; [90]
В сети опубликовали качественные изображения сматфона OPPO Find X2.

Смартфону OPPO Find X2 получит 120 герцовый OLED дисплей с круглым вырезом на экране для фронтальной камеры и стеклянный корпус.

За производительность смартфона отвечает новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G. Ещё смартфону приписывают быструю зарядку на 65 Вт, основную камеру с тремя модулями, где главный модуль Sony IMX689 на 48 Мп.

Компания OPPO должна представит смарфон Find X2 в марте месяце 2020 года.


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