Смартфона iQOO Z6 5G оценен в $185

Китайский бренд iQOO выпустил в Индии смартфон iQOO Z6 5G, одной из особенностей которого стал 6,58-дюймовый экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Новинку также оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 695, селфи-камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, а также корпусом толщиной 8,25 мм и массой 187 граммов. Версия с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 185 долларов, а вариант на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти – 210 долларов.