Смартфона под названием Tribute Dynasty

LG выпустит в этом году скорее всего в первой половине года, смартфон с хорошей характеристикой. LG Tribute Dynasty стоит отметить пару камер с 8- и 5-мегапиксельными фотомодулями, аккумуляторную батарею емкостью 2500 мАч, дактилоскопический датчик, а также Android 7.1.2 Nougat в качестве ОС.За производительность девайса отвечает 8-ядерный чипсет MT6750 производства MediaTek вкупе с 2 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-модуля составляет 16 ГБ, кроме этого, предусмотрено расширение встроенной памяти с помощью карт microSD объемом до 32 ГБ.Стоимость новинки предлагается за 100 долларов.