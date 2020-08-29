Смартфоны ASUS ZenFone 7 и 7 Pro получили функции OZO Audio

Компания ASUS представила свои флагманские смартфоны ZenFone 7 и 7 Pro несколько дней назад, но только сейчас рассказала о наличии в них технологии OZO Audio, которая призвана улучшить качество воспроизведения и записи звука. Речь идет о функциях Audio 3D, Audio Focus, Audio Zoom и Audio Windscreen, которые предназначены для создания пространственных звуковых записей в выборочном направлении, подавления отвлекающих шумов, усилением звуков в соответствии с увеличенным видео и снижением искажений от ветра. Напомним, что новые флагманы ASUS получили не только стереодинамики, но и тройные микрофоны.