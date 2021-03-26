Смартфоны ASUS ZenFone 7 получили Android 11

Компания ASUS начала обновлять флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro до операционной системы Android 11. Пока апдейт доступен для пользователей из Тайваня, но примерно через месяц ожидается выход глобальной прошивки. Помимо всех нововведений обновление включает свежую заплатку безопасности Android.

Напомним, что смартфоны оснащаются 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамиками с усилителем NXP TFA9874 и поворотной тройной камерой с главным 64 Мп модулем (датчик Sony IMX686), сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (IMX363) и модулем телефото. Отличаются флагманы платформами Snapdragon 865 и Snapdragon 865+, объемом памяти и оптической стабилизацией в главном модуле и модуле телефото.