Смартфоны ASUS ZenFone 7 получили Android 11

Напомним, что смартфоны оснащаются 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 90 Гц, разрешением Full HD+ и соотношением сторон 20:9, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, стереодинамиками с усилителем NXP TFA9874 и поворотной тройной камерой с главным 64 Мп модулем (датчик Sony IMX686), сверхширокоугольным модулем на 12 Мп (IMX363) и модулем телефото. Отличаются флагманы платформами Snapdragon 865 и Snapdragon 865+, объемом памяти и оптической стабилизацией в главном модуле и модуле телефото.
Компания ASUS начала обновлять флагманские смартфоны ZenFone 7 и ZenFone 7 Pro до операционной системы Android 11. Пока апдейт доступен для пользователей из Тайваня, но примерно через месяц ожидается выход глобальной прошивки. Помимо всех нововведений обновление включает свежую заплатку безопасности Android.