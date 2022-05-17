Смартфоны ASUS Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro получают Android 12

ASUS начала выпускать Android 12 для смартфонов Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip еще в декабре. Тайваньской компании потребовалось почти пять месяцев, чтобы продолжить начатое. Android 12 теперь доступна для Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro, выпущенных в 2020 году.

Новая прошивка имеет номер версии 31.0210.0210.250 для обеих моделей. Как обычно, новое программное обеспечение распространяется поэтапно, поэтому может пройти несколько дней, прежде чем все смартфоны в мире получат уведомление об обновлении. Перед обновлением до Android 12 рекомендуется сделать резервную копию.

ASUS Zenfone 7 и 7 Pro получают все нововведения Android 12, а также обновленные встроенные приложения, «исправленную» панель быстрых настроек, панель уведомлений и панель громкости, а также анимацию зарядки системы. ASUS Safeguard был заменен стандартной функцией Emergency SOS.