Смартфоны ASUS оказались самыми мощными на рынке

ASUS втиснула в ROG Phone 6 самое лучшее аппаратное обеспечение, а также некоторую игровую эстетику в сочетании с мощным решением для охлаждения, чтобы сделать его одним из самых производительных Android-смартфонов на июль 2022 года. Бенчмарк показывает, что другой телефон ASUS занял второе место, так что у компании дела идут очень хорошо. Оценки, зарегистрированные на AnTuTu, показали, что ROG Phone 6 был лучшим на веб-сайте бенчмаркинга, набрав более 1,1 миллиона баллов. На втором месте компактный, но почти аналогичный по мощный Zenfone 9. Следует отметить, что оба смартфона ASUS работают на новейшем и лучшем процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, чипсете, который значительно превосходит Snapdragon 8 Gen 1.

Это может быть одной из причин, по которой вы наблюдаете огромные различия в общих оценках, хотя мы также утверждаем, что ROG Phone 6 работает лучше, чем Zenfone 9, несмотря на то, что он использует тот же процессор, поскольку он рекламирует лучшее решение для охлаждения. ROG Phone 6 также оснащен 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ встроенной памяти, в то время как Zenfone 9, который был протестирован, имеет 16 ГБ оперативной памяти и половину встроенной памяти игрового смартфона. Ранее первое место в списках лидеров AnTuTu занимал смартфон Red Magic 7 с процессором Snapdragon 8 Gen 1, 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Жаль, что под эту невероятную производительность пока что нет соответствующих видеоигр, которые смогут раскрыть их мощность.