Смартфоны Black Shark 4 вызвали ажиотаж на старте продаж

Сегодня компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу геймерские смартфоны Black Shark 4 и Black Shark 4 Pro, которые предсказуемо оказались хитами. За первые 5 минут с начала продаж было распродано устройств на 30 млн долларов. Причина успеха лежит на поверхности – новинки предлагают продвинутые характеристики за адекватные цены. Black Shark 4 на производительной восьмиядерной платформе Qualcomm Snapdragon 870 оценен в Поднебесной в 385 долларов, а базовая версия Black Shark 4 Pro – в 615 долларов. Последний может похвастаться топовым 5-нанометровым чипсетом Snapdragon 888, дисплеем с частотой обновления изображения 144 Гц, сверхбыстрой памятью с SSD и поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

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