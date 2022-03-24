Смартфоны Black Shark 5 представят 30 марта

Принадлежащий Xiaomi бренд Black Shark объявил о том, что игровые смартфоны Black Shark 5 будут представлены уже 30 марта. Предполагается, что в серию войдут модели Black Shark 5, Black Shark 5 Pro и Black Shark 5 RS. Устройствам прочат наличие производительных процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 870, 8, 12 или 16 ГБ оперативной и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти.

Black Shark 5 и Black Shark 5 Pro получат 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и тройную основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп и 108 Мп соответственно. Также старшая модель сможет похвастаться поддержкой сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт.
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