Смартфоны Galaxy S26 не получат память LPDDR6

Стандартизация объёма оперативной памяти началась с серии Galaxy S25, представленной в начале этого года, когда Samsung сделала 12 ГБ оперативной памяти минимальным объёмом для всех моделей. В следующем поколении, Galaxy S26, анонс которого ожидается в январе с выходом в феврале, компания, по слухам, вновь установит 12 ГБ LPDDR5X в качестве базового объёма, но на этот раз появятся два отличия — память станет быстрее, а версия с 16 ГБ будет доступна только во флагманской модели Galaxy S26 Ultra, за которую придётся заплатить больше. Кроме того, разочаровывает и тот факт, что перехода на стандарт LPDDR6 в следующем году не будет.

Хотя Samsung и планирует продемонстрировать эту технологию на выставке CES 2026, скорость передачи данных в 10,7 ГБ/сек останется такой же, как и у нынешних чипов LPDDR5X, так что на практике пользователи почти ничего не потеряют, но всё же апгрейд поколений необходим для повышения энергоэффективности и работы ИИ-сервисов. Всё же в последнее время смартфоны поставляются с приличным объёмом оперативной памяти, которой вполне хватает для локального запуска инструментов на базе искусственного интеллекта, но беда в том, что скорости памяти недостаточно, чтобы выполнять поставленные задачи достаточно шустро. И, конечно, работа с искусственным интеллектом требует немало энергии, так что новое поколение ОЗУ позволит снизить расход батареи в долгосрочной перспективе. Но, видимо, ждать этих инноваций придёся ещё как минимум один год.