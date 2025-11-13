Смартфоны Galaxy S26 не получат память LPDDR6

Стандартизация объёма оперативной памяти началась с серии Galaxy S25, представленной в начале этого года, когда Samsung сделала 12 ГБ оперативной памяти минимальным объёмом для всех моделей. В следующем поколении, Galaxy S26, анонс которого ожидается в январе с выходом в феврале, компания, по слухам, вновь установит 12 ГБ LPDDR5X в качестве базового объёма, но на этот раз появятся два отличия — память станет быстрее, а версия с 16 ГБ будет доступна только во флагманской модели Galaxy S26 Ultra, за которую придётся заплатить больше. Кроме того, разочаровывает и тот факт, что перехода на стандарт LPDDR6 в следующем году не будет.

Хотя Samsung и планирует продемонстрировать эту технологию на выставке CES 2026, скорость передачи данных в 10,7 ГБ/сек останется такой же, как и у нынешних чипов LPDDR5X, так что на практике пользователи почти ничего не потеряют, но всё же апгрейд поколений необходим для повышения энергоэффективности и работы ИИ-сервисов. Всё же в последнее время смартфоны поставляются с приличным объёмом оперативной памяти, которой вполне хватает для локального запуска инструментов на базе искусственного интеллекта, но беда в том, что скорости памяти недостаточно, чтобы выполнять поставленные задачи достаточно шустро. И, конечно, работа с искусственным интеллектом требует немало энергии, так что новое поколение ОЗУ позволит снизить расход батареи в долгосрочной перспективе. Но, видимо, ждать этих инноваций придёся ещё как минимум один год.
Представлен смартфон Vivo Y31 Pro 5G с АКБ на 6500 мАч…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y31 Pro 5G, которая основана на 4-нанометровой одн…
Redmi Turbo 5 получит 100-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились подробности о смартфоне Redmi Turbo 5, выход которого…
Объявлена дата выхода флагмана OnePlus 15…
Компания OnePlus объявила, что официальный релиз флагманского смартфона OnePlus 15 состоится в Китае 27 о…
Samsung Galaxy F07 оценен в 85 долларов …
Компания Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy F07, который основан на 6-нанометровом процессоре …
Представлен флагманский смартфон Nubia Z80 Ultra …
Компания Nubia пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Z80 Ultra, которая основана на топово…
Google Pixel 10a показали на рендерах …
Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смартфона Google Pixel 10a, кот…
Смартфон OPPO F31 получит аккумулятор на 7000 мАч…
Авторитетный информатор Парас Гуглани сообщает, что компания OPPO готовит к выходу смартфоны серии F31. Н…
iPhone 17 Air не будут продавать в Китае…
Флагманская презентация Apple под названием «Awe Dropping» будет сосредоточена вокруг модели iPhone 17 Ai…
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor