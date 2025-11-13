Смартфоны Galaxy S26 не получат память LPDDR6

Хотя Samsung и планирует продемонстрировать эту технологию на выставке CES 2026, скорость передачи данных в 10,7 ГБ/сек останется такой же, как и у нынешних чипов LPDDR5X, так что на практике пользователи почти ничего не потеряют, но всё же апгрейд поколений необходим для повышения энергоэффективности и работы ИИ-сервисов. Всё же в последнее время смартфоны поставляются с приличным объёмом оперативной памяти, которой вполне хватает для локального запуска инструментов на базе искусственного интеллекта, но беда в том, что скорости памяти недостаточно, чтобы выполнять поставленные задачи достаточно шустро. И, конечно, работа с искусственным интеллектом требует немало энергии, так что новое поколение ОЗУ позволит снизить расход батареи в долгосрочной перспективе. Но, видимо, ждать этих инноваций придёся ещё как минимум один год.