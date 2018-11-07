Смартфоны Google Nexus 5X и Nexus 6P получили последнее обновление

Вышедшие в 2015 году смартфоны Google Nexus 5X и Nexus 6P стали последними представителями своего семейства, после чего их заменили модели Google Pixel. Как и другие смартфоны Nexus, они гарантированно получали обновления операционной системы на протяжении двух лет, а патчи безопасности – на протяжении трёх лет. Сегодня устройства получили ноябрьское обновление безопасности, которое должно стать последним для них. По крайней мере, Google больше не обязана их поддерживать.

Напомним, что LG Nexus 5X оснащается 5,2-дюймовым Full HD-дисплеем, чипсетом Snapdragon 808, 2 ГБ оперативной и 16/32 ГБ встроенной памяти, 12,3-Мп основной камерой с лазерным автофокусом, 5-Мп фронтальной камерой, сканером отпечатка пальца и аккумулятором на 2700 мАч.