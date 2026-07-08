Смартфоны Google Pixel 11 выпустят в августе

Компания Google объявила, что официальная презентация новых смартфонов Pixel состоится 12 августа в Нью-Йорке. Предполагается, что новое поколение будет состоять из Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold. Также ожидается выход умных часов Pixel Watch 5. Технические параметры грядущих новинок пока не раскрываются.

Напомним, что пока еще актуальный Google Pixel 10 имеет в своем оснащении процессор Tensor G5, 6,3-дюймовый экран LTPS-OLED с разрешением 2424:1080 точек, кадровой частотой 60-120 Гц, яркостью до 2000 нит и стеклом Gorilla Glass Victus 2, корпус массой 200 граммов, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 48 Мп (оптическая стабилизация), 13 Мп (сверхширик) и 10,5 Мп (телеобъектив и OIS), селфи-камеру на 10,5 Мп, батарею ёмкостью 4970 мАч, поддержку 30-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, а также поддержку спутниковой связи.