Смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL подешевели на 200 долларов

Компания Google снизила цены на свои флагманские смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL, которые дебютировали осенью прошлого года по цене 799 и 899 долларов. Теперь их можно купить 599 и 699 долларов соответственно. Речь идет о версиях на 64 ГБ флэш-памяти, а вариант со 128 ГБ энергонезависимой памяти обойдется на 100 долларов дороже.

Напомним, что старшая модель оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с вырезом и разрешением 2960:1440 пикселей, младшая – 5,5-дюймовым экраном с разрешением 2160:1080 пикселей. Также новинки получили 12 Мп одинарную камеру с объективом диафрагмой F1,8, двойную фронтальную камеру с датчиками разрешением 8 Мп и диафрагмой F1,8 и F2,2, топовый процессор Snapdragon 845, 4 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, аккумуляторы на 2915 мАч и 3430 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, а также ОС Android 9 Pie с жестовой системой управления.