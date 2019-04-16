Смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL обзавелись датой выхода

Кажется, эпопея со смартфонами Google Pixel 3a и Pixel 3a XL подходит к концу. Вчера стала известна стоимость грядущих новинок, а сегодня объявлена дата официальной презентации. Итак, новые «гуглофоны» представят 7 мая в рамках конференции Google I/O 2019. Слоган тизера «помощь уже в пути» связан с фильмом «Мстители: Финал», который выйдет в российском прокате 29 апреля.

Напомним, что Google Pixel 3a прочат процессор Qualcomm Snapdragon 670, 5,56-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, 4 ГБ оперативной памяти, аккумулятор на 2915 мАч, 12,2 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеру.