Смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL создали бывшие сотрудники HTC

Вчера компания Google представила смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые, как и ожидалось, стали упрощенными вариантами прошлогодних флагманов за 400 долларов и 480 долларов, соответственно. Сегодня стало известно, что новинки были разработаны командой бывших инженеров HTC. По словам источника, эти смартфоны стали первой самостоятельной разработкой «команды HTC», после её перехода в стан поискового гиганта. Впрочем, простые пользователи вряд ли заметят разницу, ведь новинки мало отличаются от прошлогодних флагманов Google.

Google Pixel 3a оснастили 5,6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2220:1080 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятором емкостью 3000 мАч, 12,2 Мп основной камерой, как в Pixel 3, а также фронтальной камерой разрешением 8 Мп. Старшая модель оборудована 6-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 2160:1080 пикселей, чипсетом Snapdragon 670, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор на 3700 мАч и точно такими же камерами, как у младшей модели. Обе модели также получили поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников, пластиковый корпус и более дешевое стекло Dragon Trail вместо Gorilla Glass. В качестве операционной системы используется Android 9.0 Pie.