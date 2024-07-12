Смартфоны Google Pixel 9 сильно подорожают

Презентация компании Google с новыми смартфонами и различными устройствами из других сегментов электроники состоится уже 13 августа — одним из самых ожидаемых релизов является серия Pixel 9, которая, судя по сливам информации, на самом деле не даст пользователям ничего совершенно нового в аппаратном плане. Вместо этого стоит ожидать огромных изменений и нововведений в области искусственного интеллекта, который явно будет задействован в львиной доле презентации поискового гиганта. Именно при помощи ИИ компания планирует привлекать потенциальных покупателей, так что стоит ждать множества анонсов именно в этом направлении. И так как инсайдеры на самом деле давно слили все характеристики этого смартфона, вопрос заключался только в стоимости новых флагманов.

И сегодня появилась информация о том, что производитель планирует существенно повысить цену, так что смартфоны серии Pixel перестают быть доступными. Например, смартфон Pixel 9 будет продаваться за 799 евро в Европе и примерно за 799 долларов в США. Да, стоит отметить, что цены в Северной Америке обычно ниже, чем в Европе, но суть даже не в этом. Топовый Pixel 9 XL будут продавать за 1099 евро, то есть по цене iPhone 15 Pro. Это очень серьёзная заявка, учитывая, что у Google заметно слабее процессор, меньше камер и дисплей на уровень хуже. Вероятно, поисковой гигант действительно верит в то, что ИИ-функции будут привлекать покупателей больше, чем мощное железо, но пока что в это очень слабо верится.
Компактный дрон DJI Mini 4K оценен в 300 долларов …
Компания DJI пополнила ассортимент компактных дронов моделью Mini 4K, которая получила камеру на базе 1/2…
Бюджетный смартфон Realme C61 засветился в Google Play Conso…
В базе данных Google Play Console обнаружились сведения о смартфоне Realme C61, официальный релиз которог…
FOSSiBOT F106 PRO продают с приличной скидкой…
Отличные новости для поклонников прочных и надёжных смартфонов — сегодня, 15 апреля, официально стартовал…
HMD Pulse готовится к релизу в июле текущего года…
Компания HMD Global продолжает выпускать смартфоны под известным брендом Nokia, что вполне логично, ведь …
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 будет потреблять слишком много э…
Появилась интересная информация о том, что компания Qualcomm может столкнуться с трудностями, связанными …
OnePlus Ace 3 Pro показали в зеленой расцветке …
Компания OnePlus опубликовала изображения еще одной версии флагманского смартфона Ace 3 Pro, который пред…
Samsung Galaxy Z Fold6 показали на новой фотографии…
Вчера один достаточно надёжный инсайдер поделился фотографией, на которой продемонстрирована часть фронта…
Складной смартфон Tecno Phantom V2 Fold засветился в сети …
В базе данных Bluetooth SIG обнаружилось упоминание складного смартфона Tecno Phantom V2 Fold, который ещ…
Игровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 ProИгровой смартфон с уникальным дизайном. Обзор Infinix GT 20 Pro
Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27Недорогой смартфон для повседневного использования. Обзор vivo Y27
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65Выбираем недорогой смартфон летом 2024. Обзор realme C65
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor