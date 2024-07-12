Смартфоны Google Pixel 9 сильно подорожают

Презентация компании Google с новыми смартфонами и различными устройствами из других сегментов электроники состоится уже 13 августа — одним из самых ожидаемых релизов является серия Pixel 9, которая, судя по сливам информации, на самом деле не даст пользователям ничего совершенно нового в аппаратном плане. Вместо этого стоит ожидать огромных изменений и нововведений в области искусственного интеллекта, который явно будет задействован в львиной доле презентации поискового гиганта. Именно при помощи ИИ компания планирует привлекать потенциальных покупателей, так что стоит ждать множества анонсов именно в этом направлении. И так как инсайдеры на самом деле давно слили все характеристики этого смартфона, вопрос заключался только в стоимости новых флагманов.

И сегодня появилась информация о том, что производитель планирует существенно повысить цену, так что смартфоны серии Pixel перестают быть доступными. Например, смартфон Pixel 9 будет продаваться за 799 евро в Европе и примерно за 799 долларов в США. Да, стоит отметить, что цены в Северной Америке обычно ниже, чем в Европе, но суть даже не в этом. Топовый Pixel 9 XL будут продавать за 1099 евро, то есть по цене iPhone 15 Pro. Это очень серьёзная заявка, учитывая, что у Google заметно слабее процессор, меньше камер и дисплей на уровень хуже. Вероятно, поисковой гигант действительно верит в то, что ИИ-функции будут привлекать покупателей больше, чем мощное железо, но пока что в это очень слабо верится.