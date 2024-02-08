Смартфоны Google Pixel смогут менять чувствительность дисплея

Сегодня зарубежные инсайдеры поделились весьма интересной новостью о том, что компания Google собирается представить новую функцию в будущих смартфонах линейки Pixel, которая позволит адаптировать чувствительность сенсорного экрана в зависимости от вашего окружения и задач. Безусловно, на первый взгляд, это нововведение может показаться не настолько значительной функцией, чтобы уделять этому вопросу внимание, но если изучить данный вопрос, то становится ясно, что Google готовит настоящую революцию в этом направлении. Журналисты отмечают, что смартфоны Pixel смогут автоматически настраивать чувствительность сенсорного экрана на основе различных факторов — на это будет влиять окружающая среда, действия пользователя и установленная защитная плёнка.

К сожалению, в настоящее время из кода прошивки смартфонов флагманского уровня специалистам удалось вытянуть не так уж много подробностей, так что оценить работу нововведения сейчас не представляется возможным. Но на самом деле нововведение является неким апгрейдом уже существующей технологии — дело в том, что у серии Pixel 8 уже есть похожая функция, которая определяет, установлена ли защитная плёнка на экране или нет. Но в будущем технологию улучшат, чтобы система понимала, например, что вы занимаетесь спортом и чувствительность сенсора нужно снизить, а в играх, наоборот, повысить. У других смартфонов на рынке таких функций нет, что и делает гаджеты серии Pixel более интересными.