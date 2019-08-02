Смартфоны HTC U11 в Европе начали обновлять до Android 9 Pie

Обновить свой флагманский смартфон HTC U11 до Android 9 компания HTC пыталась еще в мае, но только у себя на Тайване. Тогда из-за проблем с разблокировкой обновление пришлось отложить. Через месяц запуск был запущен снова, но только на территории Тайваня. Наконец сегодня HTC выпустила прошивку и для европейских пользователей. Прошивка с номером 3.31.401.1 включает новый системный интерфейс, обновленные быстрые настройки, новые элементы управления уведомлениями, жестовое управление, адаптивный аккумулятор и яркость экрана.

Напомним, HTC U11 оснащается 5,5-дюймовым Super LCD 5-дисплеем с разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 16-Мп фронтальной камерой, 12-Мп основной камерой с фирменной технологией UltraPixel 3 с размером пикселя 1,4 мкм, процессором Snapdragon 835, аккумулятором на 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0, портом USB 3.1 Type-C, защитой от воды и пыли по стандарту IP67, а также версиями на 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти и 6 ГБ ОЗУ/128 ГБ ПЗУ. Главной фишкой устройства является сенсорная рамка корпуса Edge Sense, при помощи которой можно взаимодействовать со смартфоном, просто сжав его рукой.