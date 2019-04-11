Смартфоны Highscreen стали дешевле

Представители компании Highscreen сообщают о снижении стоимости на свои смартфоны в фирменном магазине компании (в конце новости будет ссылка на интернет-магазин). Снижение цен является запланированным шагом, так как спрос на смартфоны компании растет, расширяются сети дистрибьюции. Кроме того, производитель таким образом планирует завоевать больше аудитории, ведь все мы любим электронику по более низкой цене. Так что если вы давно хотели себе недорогой смартфон и не знали, что выбрать, то самое время посмотреть на продукцию Highscreen. Компания предлагает весьма интересные решения, которые точно стоят ваших денег. Есть и бюджетные варианты, и более мощные устройства, и масса других моделей на любой вкус и цвет.