Смартфоны Honor 8X и Honor 10 получили глобальную версию EMUI 10

Авторитетный инсайдер Мукул Шарма объявил о том, что компания Huawei выпустила глобальную версию прошивки EMUI 10 на основе Android 10 для таких популярных смартфонов, как Honor 8X, Honor 10, Honor V10 и Huawei Nova 4. Стоит отметить, что китайская версия стабильной прошивки вышла всего несколько дней назад. EMUI 10 несет в себе стандартные новшества Android 10 и заметные изменения пользовательского интерфейса, вроде журнального стиля с заголовками и колонками и полноэкранной жестовой системы управления. Также стоит отметить переработанный темный режим.