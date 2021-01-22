Смартфоны Honor могут получить поддержку Google Mobile Services

Honor - это новая независимая компания в Китае, в настоящее время оптимизирует свой бизнес и выстраивает новые отношения с партнерами и поставщиками. Пока компания заключает сделки с поставщиками компонентов, компания также работает над получением поддержки со стороны Google.

Google Mobile Services вскоре может вернуться на устройства Honor. Так как, компания больше не является частью Huawei, и поэтому санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении китайского гиганта, больше не распространяются на Honor. Возвращение сервисов Google для смартфонов Honor может произойти около весны. Компания уже работает над двумя новыми моделями телефонов, которые будут поддерживать Google Mobile Services.
Комментарии и отзывы Honor Google Mobile Services
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