Смартфоны Honor обновятся до EMUI 10

Пятницу, 9 августа, компания Huawei представит на конференции для разработчиков Huawei Developer Conference в Китае новую фирменную оболочку EMUI 10.
Но уже сейчас известен список смартфонов Honor, которые получат свежую прошивку.
Обновление получат:
- Honor 9X / 9X Pro
- Honor 20 / 20 Pro
- Honor 20i / 20 Lite
- Honor View 10 / V10
- Honor View 20 / V20
- Honor 10 / 10 GT / 10 Lite
- Honor Play
- Honor Note 10
- Honor 8X / 8X Max
- Honor 8C
- Honor 8A
- Honor Magic 2
Когда именно это произойдет — пока неизвестно.EMUI 10 основана на версии ОС Android 10 Q. Среди нововведений называют прозрачную панель с быстрыми настройками, немного другой виджет погоды, переработанное окно и раздел с разрешениями для приложений, обновленные шрифты, иконки и раздел с фильтрами в приложении «Камера».