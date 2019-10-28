Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro скоро выйдут в Европе

Издание TechGarage сообщило о том, что флагманские смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro совсем скоро появятся в европейской продаже. Презентация новинок в Старом Свете состоится ориентировочно 15 ноября. Примечательно, что устройства будут поставляться с предустановленной операционной системой Android 10, но без сервисов и приложений Google. Что до цен, то Huawei Mate 30 с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 800 евро, а Huawei Mate 30 Pro обойдется в 1100 евро за вариант с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. Huawei Mate 30 Pro 5G будет стоить 1200 евро.