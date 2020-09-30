Смартфоны Huawei Mate 40 представят 15 октября

Сетевые источники раскрыли дату презентации смартфонов серии Huawei Mate 40, в которую войдут четыре модели: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Итак, глобальная презентация запланирована на 15 октября, а китайский анонс состоится 22 октября. Также до конца года китайский производитель должен представить смартфоны Huawei Nova 8 и Honor V40.

Что до старшей модели Mate 40 Pro, то ей прочат многомодульную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой, 5-нанометровую топовую платформу Kirin, поддержку мобильных сетей пятого поколения и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.