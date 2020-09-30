Смартфоны Huawei Mate 40 представят 15 октября

Сетевые источники раскрыли дату презентации смартфонов серии Huawei Mate 40, в которую войдут четыре модели: Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ и Mate 40 RS Porsche Design. Итак, глобальная презентация запланирована на 15 октября, а китайский анонс состоится 22 октября. Также до конца года китайский производитель должен представить смартфоны Huawei Nova 8 и Honor V40.

Что до старшей модели Mate 40 Pro, то ей прочат многомодульную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп и 80 Мп, перископным модулем с 55-кратным зумом и времяпролетной ToF-камерой, 5-нанометровую топовую платформу Kirin, поддержку мобильных сетей пятого поколения и поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.
Комментарии и отзывы Huawei Mate 40
Обзоры:
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфонОбзор ZTE Blade A3 (2020) 1/32GB. Недорогой смартфон
Лучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android OneЛучший смартфон Xiaomi. Xiaomi Mi A3 4/128GB Android One
Новости:
HTC готовит к выпуску бюджетный смартфон Wildfire E Lite

HTC пробует свои силы в бюджетном сегменте мобильных устройств. Компания планирует выпустить недорогой см...
Samsung Galaxy A72 получит пентакамеру

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy A72, выход которого ожидается в пер...
Лучший чехол для Xiaomi CC 10

Довольно часто пользователи спрашивают, зачем покупать ...
Обзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TVОбзор Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus. Лучшая клавиатура для Smart TV
Обзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работыОбзор Honor MagicBook 15. Идеальный 15,6-дюймовый ноутбук для работы
Лучший триммер для бороды. Philips MG7735Лучший триммер для бороды. Philips MG7735
Обзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектовОбзор Candy CDI 2L11453-07. Узкая посудомоечная машина на 11 комплектов
Обзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImageОбзор Philips 242B1. Монитор для офиса и дома с PowerSensor и SmartImage
Лучший процессор для работы. Intel Core ...
Лучший процессор для работы. Intel Core Многие пользователи спрашивают нас о том, как выбрать процессор для работы, будь то графический дизайн, в...
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). ...
Обзор Retro Genesis Remix (8 + 16 Bit). Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию игровую консоль на 600 игр, которая буквально вернулась ...
Ролевая игра Genshin Impact с открытым м...
Ролевая игра Genshin Impact с открытым мКитайская студия miHoYo подтвердила выход ролевой игры Genshin Impact с открытым миром. Выход состоится 2...
Планшет Samsung Galaxy Tab A7 обойдется ...
Планшет Samsung Galaxy Tab A7 обойдется Стала известна цена планшета Samsung Galaxy Tab A7, который был представлен два дня назад. Версия с Wi-Fi...
Видео опытного образца iPhone 12...
Видео опытного образца iPhone 12Появилось предполагаемое практическое видео о грядущем iPhone 12 Por от компании Apple. ...
Смартфон Redmi 10X 4G появился в продаже...
Смартфон Redmi 10X 4G появился в продажеКомпания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона Redmi 10X 4G, который оценен в 145 долларов за ва...
Cougar DarkBlader X7 современный корпус ...
Cougar DarkBlader X7 современный корпус Компания Cougar выпустила корпус с современным дизайном и широким функционалом. DarkBlader X7 представлен...
Сервис бесплатных объявлений для ценител...
Сервис бесплатных объявлений для ценителНа территории Украины появился сервис бесплатных объявлений по покупке и продаже аудиотехники. ...
SuperWide монитор Philips 498P9 Brillian...
SuperWide монитор Philips 498P9 BrillianPhillips представила огромный монитор диагональю 49 дюймов. Philips 498P9 Brilliance выделяется среди кон...
Epic Games Store раздает три бесплатные ...
Epic Games Store раздает три бесплатные Игровой магазин Epic Games Store объявил о раздаче трех бесплатных игр: The Escapists 2, Lifeless Planet ...
OPPO Reno4 Pro слили в сеть...
OPPO Reno4 Pro слили в сетьМы уже привыкли к тому, что большинство современных смартфонов сливают в сеть еще до того, как производит...
Опубликовано видео распаковки Xiaomi Mi ...
Опубликовано видео распаковки Xiaomi Mi В сети появились первые фотографии смартфона Xiaomi Mi 10 Ultra в включенном состоянии, первый снимок, сд...
Обзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор LEXAND LRD3000. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губкиОбзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки
Обзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулерОбзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулер
Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для Обзор Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. Гигабитный роутер с дополнительной антенной для "умного дома"
Обзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратораОбзор Playme PRIME. Тест комбо видеорегистратора
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor