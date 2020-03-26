Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально

Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно. Старшую модель оснастили 6,58-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2640:1200 пикселей, а P40 – 6,1-дюймовым экраном с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Также новинки характеризуются платформой HiSilicon Kirin 990 5G, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти, поддержкой фирменных карт nanoSD, аккумуляторами на 3800 мАч и 4200 мАч., а также поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт.

Старшая модель получила квадрокамеру с главным модулем на 50-Мп, сверхширокоугольным на 40 Мп, 12 Мп телефотомодулем и датчиком ToF, а также сдвоенную фронтальную камеру на 32 Мп и датчиком ToF. Младшая модель отличается 16 Мп сверхширокоугольной камерой, 8 Мп телефото и отсутствием датчика ToF.