Смартфоны Huawei P40 выйдут на рынок с новой оболочкой EMUI 10.1

Китайская компания Huawei начала закрытое бета-тестирование новых функций для своих смартфонов. Скорее всего это новая версия оболочки EMUI 10.1, которая должна дебютировать вместе с флагманской серией устройств Huawei P40 в марте.

К сожалению, никакой официальной информации про изменения в системе пока нет. Но по слухам, EMUI 10.1 будет основана на операционной системе Android 10. Также новой версии фирменной оболочки приписывают улучшенную производительность с обновлённой технологией GPU Turbo и несколько новых функций.