Смартфоны Huawei nova 11 Ultra вызвали ажиотаж в Китае

Компания Huawei объявила, что представленные вчера смартфоны серии Huawei nova 11 собрали более 130 тысяч предзаказов в одном лишь официальном магазине Huawei Mall. Речь идет о предварительных заказах, оформленных еще до презентации. Очевидно, что сейчас их количество выросло на порядок.

Напомним, что оцененный в 655 долларов Huawei nova 11 Ultra характеризуется поддержкой спутниковой связи с возможностью принимать и отправлять сообщения, 6,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2652:1200 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и частотой регулировки ШИМ 1440 Гц, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (объектив с переменной диафрагмой F/1,4–4,0), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 60 Мп и 8 Мп (2-кратный оптический зум), аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G 4G, фирменной ОС HarmonyOS 3 и 256 ГБ флеш-памяти.