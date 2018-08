Смартфоны Meizu 15 и 15 Plus сильно подешевели после анонса Meizu 16

Представленные в апреле этого года смартфоны Meizu 15 и Meizu 15 Plus сильно сбавили в цене после сегодняшнего анонса моделей Meizu 16 и Meizu 16 Plus. Если первый на старте продаж стоил 395 и 445 долларов в зависимости от версии, то теперь его можно купить за 290 и 335 долларов. Что до Meizu 15 Plus, то он подешевел с 475 и 525 долларов до 365 и 410 долларов.

Напомним, что Meizu 15 получил 5,46-дюймовый Super AMOLED-дисплей с поддержкой режима Always On и разрешением Full HD, двойную основную камеру 20+12 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч, аудиочип Hexagon 680, «шумодав» Qualcomm Fluence и чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35, а также 3,5-мм аудиоразъем.

Meizu 15 Plus оснастили 5,96-дюймовым Super AMOLED-экраном с поддержкой режима Always On и разрешением Quad HD (2560:1440 пикселей), процессором Samsung Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, двойной основной камерой 20+12 Мп с 3-кратным оптическим зумом, 20 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 3500 мАч, топовым аудиочипом Cirrus Logic Smart Hi-Fi CS47L89-CWZR, «шумодавом» Forte Media и чипом SmarPA Cirrus Logic CS35L35, а также 3,5-мм разъемом для наушников.