Смартфоны Motorola One и One Power получили чистый Android

Компания Motorola пополнила ассортимент смартфонов моделями Motorola One и One Power, которые работают под управлением «чистой» операционной системы Android One. Motorola One оснастили 5,9 дюймовым экраном с разрешением HD+ и соотношением сторон 19:9, чипсетом Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 13 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, а также аккумулятором на 3000 мАч.

Motorola One Power получил 6,2 дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и соотношением сторон 19:9, процессор Snapdragon 636, сдвоенную камеру на 16 Мп и 5 Мп, камеру для селфи на 8 Мп, а также аккумулятор на 4850 мАч. В качестве операционной системы здесь используется Android 8.1 Oreo с последующим обновлением до Android 9 Pie. Motorola One выйдет в продажу в ближайшие месяцы по цене 300 евро. Motorola One Power будет доступен в октябре.