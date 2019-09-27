Смартфоны Nokia 1, Nokia 1 Plus и Nokia 2.1 получат Android 10 Go Edition

После того как Google анонсировала облегчённую версию ОС Android 10, компания HMD Global сразу же поделилась информации в Твиттере, какие смартфоны Nokia получать данную версию Android.

Производитель выпустит Android 10 Go Edition для трёх ультрабюдженых устройств. Это смартфоны Nokia 1, Nokia 1 Plus и Nokia 2.1. С обновлением системы смартфоны будут на 10% быстрее открывать приложения. В новом программном обеспечении изменят дизайн интерфейса, добавят метод шифрования Google Adiantum и уменьшат размер некоторых программ до 10 МБ.