Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры

Компания HMD Global показала на выставке смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2, которые получили одинаковый дизайн, но разные характеристики. Старшую модель оснастили 6,3-дюймовым PureDisplay с каплевидным вырезом, разрешением 1080:2340 пикселей и поддержкой HDR 10, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 5 Мп, а также оптикой Zeiss, фронтальной камерой на 20 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели, восьмиядерным процессором Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ флэш-памяти, отдельным слотом для карт памяти, портом USB Type-C, 3,5-разъемом и аккумулятором на 3500 мАч.

Nokia 6.2 характеризуется тройной основной камерой на 16, 8 и 5 Мп, камерой для селфи на 8 Мп, платформой Snapdragon 636, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ флэш-памяти. В качестве операционной системы пока используется Android 9.0 Pie, но в скором времени обещано обновление до Android 10. Смартфоны появятся в продаже в этом месяце по цене от 299 и 199 евро соответственно.