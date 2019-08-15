Смартфоны Nokia получат дополнительный год обновлений

HMD Global решила добавить дополнительный год ежеквартальных обновлений безопасности Android для некоторых из своих первых устройств Android, выпущенных еще в 2017 году. Эти модели, Nokia 8 , Nokia 6 , Nokia 5 , Nokia 3 и Nokia 2. Теперь некоторые из этих моделей будут получать ежеквартальные обновления безопасности вплоть до третьего года их соответствующих дат запуска.

Nokia 3 будет первым , чтобы начать получать дополнительные ежеквартальные обновления начиная с сентября. Nokia 5, Nokia 6 и Nokia 8 будут получать квартальный патч с октября 2019 года по октябрь 2020 года. «Мы стремимся быть полностью прозрачными, когда дело доходит до обновлений и программного обеспечения. Вот почему мы хотим, чтобы поклонники смартфонов Nokia знали, когда их модель больше не будет получать обновления безопасности, к которым они привыкли "- Nokia.